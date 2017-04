Cinetree gaat digitaal losse films verhuren

Met deze ontwikkeling wil de streamingdienst inspelen op de behoefte om online kwaliteitsfilms beschikbaar te maken voor iedereen.



De 'oude' abonnementen blijven gewoon bestaan. Verboom lanceerde het online platform twee jaar geleden. Bekende namen uit de cultuursector, zoals acteurs, regisseurs en filmcritici, kiezen elke maand een aantal kwaliteitsfilms uit voor abonnees en leiden deze vaak ook in.



"Ons doel is altijd geweest om kwaliteitsfilms toegankelijk te maken," stelt Verboom. "Dat doen we door een voorselectie te maken uit het enorme filmaanbod, maar ook door een podium te bieden aan vernieuwende filmmakers en belangrijke verhalen. Met ons nieuwe platform is dit allemaal mogelijk en daar zijn we enorm trots op."



Quality Time

De Nederlandse film Quality Time van debuterend regisseur Daan Bakker is de eerste titel die nog voordat hij in de bioscoop uitkomt, bij Cinetree te zien is. De landelijke bioscooprelease van Quality Time is op 27 april. Bijna twee weken eerder, op 15 april, gaat de film over de moeizame verhouding tussen ouders en hun volwassen zoons, bij Cinetree in première.



Andere titels die Cinetree de komende tijd gaat aanbieden, zijn Captain Fantastic, Layla M en de Duitse hitkomedie Toni Erdmann.