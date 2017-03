Caribische dichter Derek Walcott (87) overleden

Hij was een tijd ziek geweest en was pas onlangs teruggekeerd van een verblijf in het ziekenhuis, zei een woordvoerder van zijn uitgever.



De Zweedse Academie noemde Walcott de 'grootste dichter'' van de West-Indische cultuur, in wiens aderen Afrikaans en Europees bloed vloeide. De jury was vol lof over zijn 'gevoelige en welluidende stijl' en betitelde zijn gedicht 'Omeros' uit 1990 als een 'majestueus Caribische epos in 64 hoofdstukken'.



Het ouderlijk nest van Walcott was een smeltkroes van culturen: zijn moeder was trots op haar Nederlandse afkomst uit St. Maarten, zijn vader was een Brits staatsburger. In het autobiografisch gedicht 'Another Life' beschreef Walcott zichzelf als volgt: 'Ik ben maar een rooie nikker die hou van de zee,/ ik ben degelijk koloniaal opgevoed,/ er zit Nederlands, nikker en Engels in mij/ en ik ben ofwel niemand, of een heel volk.'



