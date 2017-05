Blendle breidt aanbod uit met The New Yorker en Vanity Fair

Blendle-oprichter Alexander Klöpping over zijn nieuwste aanwinsten: "We willen uiteindelijk alle internationale topjournalistiek voor idereen toegankelijk maken. Dan mogen titels als The New Yorker en Vanity Fair natuurlijk niet ontbreken."



De samenwerking met de Amerikaanse mediagigant stond al een tijdje op het verlanglijstje van Klöpping en consorten. "Ik ben er ontzettend trots op dat het nu zover is."



Sinds ruim een jaar kunnen Amerikaanse liefhebbers via Blendle losse artikelen lezen van bekende titels als The Wall Street Journal, The New York Times en The Financial Times. Het was destijds de eerste stap van de digitale kiosk buiten Europa, na een succesvolle start in Nederland en Duitsland.