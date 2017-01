Bijna 40 jaar aan Amsterdams theatererfgoed in vlammen op

Het is geen kwestie van even een nieuwe kast kopen bij Ikea Matthias de Koning

Discordia bouwt de ruimte waarin ze spelen zelf op, vanaf het leggen van de vloer. De Koning: "De dingen die we op die vloer neerzetten, vertegenwoordigen niet het reële karakter, maar geven gelegenheid voor mise-en-scène en esthetiek. En daar gebruiken we dan 'werkelijke dingen' voor: een werkelijke kast, werkelijke stoelen."



Hoe nu verder? De Koning: "Er komen een aantal producties aan voor 't Barre Land en voor ons, waarover we nu moeten nadenken hoe we het gaan aanpakken. Je kunt niet alles zomaar vervangen, het gaat om collecties die al jaren met ons meereizen. Het is geen kwestie van even een nieuwe kast kopen bij Ikea."



Heel droevig

De Wijs: "We zouden over twee weken in Utrecht spelen met De Laatste Dagen der Mensheid. Die voorstelling zit helemaal vol met rekwisieten en spullen die allemaal speciaal bij elkaar gebracht zijn. Dat is nu nogal ingewikkeld."



Of die voorstelling doorgaat, durft hij nog niet te zeggen. "Dat kan alleen als we een vorm kunnen bedenken die niet probeert het oude te herhalen, want als je daarin terechtkomt, wordt het heel droevig. We moeten proberen er weer een draai aan te geven. Als het een nieuwe vorm krijgt, dan hebben we er wel weer plezier in om het te doen."



Weemoed

Wat er op de lange termijn gaat gebeuren, is nog moeilijk te zeggen. De Koning: "Voorlopig zijn we even stil." Met wrange weemoed denkt hij terug aan oudejaarsdag. "Ergens in het puin was nog een zinken bad te ontwaren, één van de vele zinken spullen die we hadden. En we hadden ook nog een collectie niet-brandbaar papier. En ja, dat bleek inderdaad niet brandbaar te zijn."