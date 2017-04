Geen van de knappe koppen leek zich ergens zorgen over te maken

Eenzijdig was het wel. Sceptici kwamen in het geheel niet aan het woord, en het lijkt Lips toch sterk dat ze er bij dit onderwerp niet zijn. En geen van de knappe koppen leek zich ergens zorgen over te maken. Integendeel, het besef dat nog ergens iets leeft, zal de mensheid leren zuiniger met onze planeet om te springen. Of zoiets.



Maar voor de televisie was het nieuw en verfrissend. Een optimistische, open kijk op de mogelijkheid dat we zelfs ergens in de verte al in de gaten gelopen zijn. En geen spoor van somberheid dat we dan wel spoedig geknecht zullen worden door een herrenvolk van kolonisten.



André bleef zijn olijke zelf, nam ons mee naar de ramsjboekhandel in de Dapperbuurt waar hij als kleine jongen zijn eerste sciencefictionlectuur kocht. Tijdens zijn ruimtereis dacht hij nog even dat hij een ufo ontwaarde. Het bleek een satelliet. Met een lampje. En toch blijft hij ervan overtuigd, zei hij, dat het krioelt van het buitenaardse leven.



Dus best gezellig eigenlijk, die buitenaardse wezens. Zolang het maar geen invasieve exoten worden.



