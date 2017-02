Balletwereld houdt in Amsterdam eerste 'top'

"Je bent als artistiek directeur van een klassiek gezelschap vaak ook de enige in je land, terwijl het toch goed is om van gedachten te wisselen met collega's. Je spreekt elkaar wel incidenteel, maar er is nog geen internationaal platform om kwesties te bespreken als: hoe blijven we relevant en hoe kunnen we meer mensen bereiken?'', aldus Brandsen woensdag.



"We zien bijvoorbeeld dat er bij ons nog steeds minder gekleurde kinderen naar balletles gaan. In Engeland en de Verenigde Staten zijn speciale programma's daarvoor. Daar ben ik benieuwd naar'', aldus Brandsen.



Erfgoed

Tijdens de conferentie moet onder meer ook worden gekeken naar dans als erfgoed. "Een ballet bestaat alleen als het wordt uitgevoerd en lang niet alle choreografieën zijn goed gedocumenteerd. Het is niet zo dat één versie de authentieke is. Je kunt het niet vergelijken met de tekst van een toneelstuk.''



Aan de orde komt het belang van het blijven dansen van de grote meesterwerken, die een breed publiek aanspreken.