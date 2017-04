Amsterdamse volkszanger Henk van Mokum overleden

Dat meldt AT5 woensdagochtend. De volkszanger werd in 1942 als Henk van der Geld geboren in Naarden. In Amsterdam maakte hij furore in café Rooie Nelis, waar hij in 1964 als volkszanger werd ontdekt.



Van Mokum was een inspiratiebron voor andere volkszangers. Dries Roelvink noemde hem een van zijn grote voorbeelden.



Zelf nam Van Mokum een voorbeeld aan Jordanezen als Willy Alberti en Johnny Jordaan. Hij maakte in de jaren zestig ook deel uit van het Jordaancabaret met Willy en Willeke Aberti. Samen met Rob Schallies vormde hij het duo De Mokummers.



Van Mokum leed al langer aan de ziekte van Parkinson. De laatste jaren woonde hij in een verpleegtehuis in de Jordaan. Hij werd 75 jaar.