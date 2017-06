Amsterdammer herkozen door cinematografen VS

Dat heeft de American Society of Cinematographers bekendgemaakt. Zijn tweede termijn duurt opnieuw een jaar.



Kees van Oostrum (1953) komt uit Amsterdam, studeerde onder meer regie aan de Filmacademie en kwam via een beurs terecht in de Verenigde Staten. Hij maakte er veel documentaires voor tv.



Later kwamen daar ook films voor tv en bioscoop bij, zoals Gettysburg en Gods and Generals. Hij kreeg twee keer een Emmy-nominatie. In Nederland regisseerde hij de film Het Bittere K ruid (1985).



Van Oostrum was eerder al vice-voorzitter van de ASC.