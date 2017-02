1200 vrouwen staan te trappelen om Nederland te verlaten voor een boer

Veel geluk in Roemenië, Jorien!

In de postzak is niets te gek. De Nederlandse Zambiaan Marc vond tussen zijn 829 brieven ook een vis die 'Don't worry be happy' kan zingen. Met bovendien de uitnodiging van een 29-jarige koeieninseminator om elkaar beter te leren kennen. Toevallig was ze net terug uit Afrika. Haar boodschap: You need a bushgirl...



De wereld is een dorp geworden. Gemiddeld lag het aantal brieven voor deze internationale editie zelfs hoger dan in andere seizoenen van Boer Zoekt Vrouw. Bijna twaalfhonderd vrouwen staan te trappelen om Nederland te verlaten.



Iets zei Lips dat al die politieke partijen die hengelen naar onze stem door te appelleren aan onze trots op Nederland de plank volledig misslaan. Overal ter wereld is het gras groener dan hier.



Als we anno nu De Fabeltjeskrant zouden herschrijven: het Buitenste Buitenbos bestaat niet meer. En het Enge Bos zijn we zelf.



