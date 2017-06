100 jaar oude dagboeken tonen Amsterdams politieleven

In de boeken, die na de vondst zijn overgedragen aan het Amsterdamse Stadsarchief, beschrijft hij onder meer zijn dagen als leerling-inspecteur en verzamelde hij krantenknipsels uit de periode 1914 en 1926. Ook werd een album gevonden met foto's met het opschrift 'Prostituees, souteneurs en andere verdachten.'



Uit de dagboeken blijkt onder meer dat Kater burenruzies suste en de straat vrijhield toen de koningin langskwam om 'de menschenmenigte op eerbiedigen afstand te houden'. In 1915 arresteerde hij de serie-oplichter Henri David Luppers Budding en betrapte hij arts Charles Fiedeldij op heterdaad bij het plegen van een illegale abortus, waar de arts veel geld mee verdiende.



Ook was hij in 1941 tijdens de Februaristaking politiechef van het bureau Jonas Daniël Meijerplein en werd hij ontslagen door de Duitsers om een paar dagen na de bevrijding weer terug te keren bij de politie.



Het dossier, gevonden in het geboortehuis van Kater in Loenen aan de Vecht, geeft volgens het Stadsarchief 'een prachtig inkijkje in het politieleven van honderd jaar geleden' en zijn online door te bladeren.