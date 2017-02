'Het is hier autistisch!' is onweerstaanbaar

De beste programmatitels worden aan het eind van brainstorms bedacht, als iedereen melig is. Vaak is het beter dat deze vondsten binnens­kamers blijven, maar soms is de verleiding te groot. 'Het is hier autistisch' is zo'n titel: onweerstaanbaar, zeker voor BNN.



Onder deze noemer duikt presentator Filemon Wesselink in de wereld van de autisten, en onderzoekt hij of hij er zelf misschien ook een is. Nu denkt Lips dat iemand die voor Spuiten en slikken de meest bizarre dingen heeft ­gedaan niet autistisch kan zijn - maar aan de andere kant was dammer Jannes van der Wal (zoals zondag bleek bij Andere ­tijden sport) waarschijnlijk ook een autist die graag vreemde dingen deed op tv.



De vraag of Filemon ook goed kon dammen kwam niet aan bod, wel zei zijn moeder dat ze zich vroeger vaak afvroeg of er iets met Filemon was: 'Je zei niet zo heel veel, en je keek vaak zo moeilijk.' Daar werd Filemon niet vrolijker van natuurlijk.