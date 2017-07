'Er verandert niets aan koers en autonomie Atlas Contact'

Woensdag kondigde Atlas Contact-directeur Mizzi van der Pluijm haar vertrek aan: ze verruilt de uitgeverij voor de jonge uitgeverij Das Mag. "VBK en ik denken te verschillend over de toekomst van de literaire uitgeverij waardoor het beter is om nu uit elkaar te gaan," gaf Van der Pluijm als reden voor haar vertrek.



Een grote groep schrijvers die verbonden zijn aan Atlas Contact, zoals onder meer Geert Mak, Adriaan van Dis en Parool-columnist Roos Schlikker eisten hierna in een open brief opheldering aan de uitgeverij over dit meningsverschil. "Zolang VBK ons geen volledige openheid geeft over het vertrek van Mizzi en de koers die VBK de komende jaren voor Atlas Contact voor ogen heeft, leggen wij uit liefde voor de literatuur en onze uitgeverij waar het VBK betreft de pen neer," schreven ze.



Uitbreiding

Die openheid geeft VBK nu enigszins. "VBK zoekt naar uitbreiding van de uitgeversgroep door middel van acquisities van andere uitgeverijen," schrijft Wiet de Bruijn, CEO van de VBK uitgeversgroep. Daarnaast is de uitgeversgroep in een vergevorderd stadium om Bookchoice (Elly's Choice) over te nemen: een abonnementsdienst voor e-books.



Volgens De Bruijn kon Mizzi van der Pluijm zich niet vinden in deze ontwikkelingen, waarvan ze vreesde dat die de autonomie van Atlas Contact in gevaar zouden brengen. Van der Pluijm wilde volgens De Bruijn de uitgeverij zelf kopen, en is vertrokken toen VBK haar daarin niet tegemoet kon komen. Volgens De Bruijn zijn de koers en de autonomie van Atlas Contact niet in het geding.