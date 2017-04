'Een tweede Chriet Titulaer is er niet'

Titulaer studeerde wis- en natuurkunde, en behaalde zijn doctoraal als sterrenkundige. De maan was zijn specialiteit: zijn commentaar bij de eerste maanlanding voor de Nederlandse televisie was het begin van zijn bekendheid.



In 1971 besloot hij zich geheel te wijden aan de popularisering van de wetenschap. "Deskundigen gebruiken over het algemeen veel te moeilijke woorden. Zo gaan de onderwerpen waar ze over praten nooit leven bij het publiek. Daar heb ik verandering in gebracht door alles op een eenvoudige manier uit te leggen."



Teleac - waarvoor hij zo'n vier cursussen per jaar maakte en presenteerde - werd daarvoor zijn belangrijkste podium. "Je kunt het zo gek niet bedenken of ik heb er een cursus over gegeven. Een van mijn eerste cursussen ging nota bene over beton: ik heb me er intensief in verdiept en daarna was ik betondeskundige. Er is eigenlijk geen onderwerp waarvoor ik me niet interesseer."



Bijzondere projecten

Halverwege de jaren tachtig begon hij in zijn woning in Houten een eigen bedrijf, van waaruit hij nog steeds opereert. Een huis met werkkamers vol afbeeldingen van de maan, het heelal, ruimtevaartuigen, maar ook een gigantische verzameling robots, een kamer vol archiefbakken met foto's over allerlei onderwerpen en een kast vol boeken.



Chriet Titulaer Produkties BV specialiseert zich in bijzondere projecten, zoals de organisatie van een robotdag en de bouw van het Huis en het Bedrijf van de Toekomst. Dat laatste project werd vorig jaar beëindigd, zoals van tevoren was afgesproken, zeven jaar na aanvang.



In dat bedrijf waren 182 uitvindingen te zien. "Daarvan is ongeveer de helft in andere bedrijven overgenomen. Bijvoorbeeld de automatische koffieverstrekking met behulp van een pasje of de camera bij de voordeur. Een uitvinding waarvan ik had verwacht dat hij zeker zou worden overgenomen, is een apparaat dat ervoor zorgt dat er zon op de werkplek komt bij bedrijven die vrijwel de hele dag in de schaduw liggen. In Tokio wordt het apparaat wel toegepast, hier voelen bedrijven er jammer genoeg niet voor."



Succes

Het bedrijf van de toekomst trok ruim dertigduizend bezoekers per jaar en was daarmee een succes. Dat geldt ook voor het Huis van de Toekomst, dat hij eind jaren tachtig op het terrein van het Autotron in Rosmalen bouwde en waar jaarlijks meer dan 500.000 mensen een kijkje kwamen nemen.



Ook van een Hotel voor de Toekomst had hij hooggespannen verwachtingen, maar op het laatste moment strandde dat plan, doordat de gemeente Houten niet meewerkte.