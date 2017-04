'Driekwart populaire vlogs op Youtube bevat sluikreclame'

Dat concludeert het Commissariaat voor de Media dat video's van de twintig populairste YouTubers van Nederland heeft onderzocht, volgens de NOS.



Uit het onderzoek komt naar voren dat in bijna alle video's - 90 procent - aandacht is voor merken of producten. Veel vloggers verdienen geld aan hun video's door even producten zoals chips, frisdrank of een merktrui in beeld te brengen.



Topprioriteit

In 75 procent is het voor de kijker onduidelijk dat de vlogger ervoor betaald wordt - daarover zijn de vloggers lang niet altijd even transparant. Sommige bekende vloggers kunnen zelfs riant leven van deze reclame-inkomsten.



Het Commissariaat voor de Media wil de bewustwording van jongeren vergroten over de sluikreclame. Sinds november 2016 is de aanpak van deze vorm van reclame in vlogs zelfs de topprioriteit geworden van de instantie, die vindt dat het voor de kijker (en vooral kinderen) duidelijk moet zijn of iets reclame is of niet.



Ook de Europese Commissie kondigde oktober vorig jaar aan reclame op social media die gericht is op kinderen te willen onderwerpen aan strengere regels en beter toezicht.



