'Derk Bolt en Eugenio Follender komen woensdag vrij'

Een Colombiaanse groep zou met succes bemiddeld hebben voor de vrijlating van de twee, schrijft Caracol Radio op basis van een interview met Richard Claro, lid van een speciaal voor de journalisten opgezette humanitaire commissie.



Het is onduidelijk of de twee Nederlanders daadwerkelijk woensdag vrijkomen.



Bolt en Follender zouden 'het goed maken' en inderdaad zijn ontvoerd door de guerrillabeweging ELN. "We kunnen nu bevestigen dat de ELN de journalisten in hun macht heeft. Ze zijn zaterdag gevangen genomen in het dorp Versalles, gemeente Tibú."



Hoogste prioriteit

De autoriteiten gingen er al vanuit dat Bolt en Follender door ELN waren ontvoerd.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten de ontvoering van Bolt en Follender de hoogste prioriteit te geven.



"Ze waren in gevaarlijk grensgebied. We zetten alles op alles om ze in veiligheid te brengen," aldus minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) vanuit Rome. "Het is niet in het belang van de zaak daar verder op in te gaan of iets te zeggen over het hoe van stille diplomatie. We staan in contact met de familie, werkgever en Colombiaanse regering."



