'De finale van de Europa League is toch in Cardiff?'

Prachtig, dat spontane volksfeest dat losbarst in de straten van Amsterdam als Ajax tegen Lyon de finale van de Europa League bereikt. En zoals het hoort is de camera van stadszender AT5 er ook bij.



"We gaan ze pakken in Stockholm," zegt een jonge Amsterdammer in de microfoon.



De volgende support die wordt gevraagd naar de wedstrijd begint een verhandeling over de 'moeilijk wedstrijd, serieus een moeilijke wedstrijd'. En over Viergever, die het volgens de man ook 'erg moeilijk' had.



Buiten beeld vraagt iemand dan: "Waar gaan we heen?" En terwijl iedereen Stockholm roept, vraagt de man die wordt geinterviewd verbaasd: "Stockholm?"



Als de verslaggever dan zegt dat de finale daar wordt gespeeld, blijkt dat de man een vliegticket heeft gekocht voor een heel andere bestemming: Cardiff, waar de finale van de Champions League wordt gespeeld. "Echt waar? Fuck!"



