'Bestuurders TMG handelden uit eigenbelang'

Ze waren daarbij "blind" voor de belangen van het bedrijf, stelde de advocaat van de commissarissen donderdag tijdens een zitting van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.



De twee bestuursleden van TMG werden begin deze maand geschorst, omdat ze niet instemden met de steun die de commissarissen gaven aan het overnamebod van Mediahuis. De bestuurders wilden geen voorkeur uitspreken, maar verder onderhandelen met Mediahuis en diens concurrent Talpa. Die onderneming van John de Mol is bereid meer te betalen voor TMG. De commissarissen zien echter meer in de plannen van krantenspecialist Mediahuis.



Talpa zou de bestuurders hebben beloofd dat ze aan mogen blijven bij een overname. Volgens de commissarissen probeerden ze daarom uit eigenbelang Mediahuis en partner VP Exploitatie (VPE) "uit te putten," zodat zij zich uiteindelijk zouden terugtrekken.



Gedwongen

De TMG-commissarissen achten het bod van Talpa kansloos omdat Mediahuis en VPE hun belang van 60 procent onder geen beding aan De Mol willen verkopen. Talpa betoogde in de rechtszaal echter dat VPE door gemaakte afspraken gedwongen is zijn aandelen aan te bieden bij een beter bod met een goede kans van slagen.



Volgens TMG zijn daar geen harde afspraken over gemaakt en heeft VPE het recht zelf een keuze te maken. Alle partijen zijn volgens het bedrijf ook eerlijk behandeld en altijd van dezelfde informatie voorzien. Talpa daarentegen vindt dat er geen sprake is van een eerlijk speelveld en wordt daarbij gesteund door kleinere aandeelhouders.



Talpa wil dat de Ondernemingskamer een onafhankelijk commissaris benoemt bij TMG, die een oplossing moet vinden. De bestuurders eisen daarbij dat hun schorsing wordt opgeheven.