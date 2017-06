Zes doden en tientallen gewonden bij aanslagen in Londen

Op de London Bridge reden zaterdagavond rond tien uur drie mannen in een bestelbusje met hoge snelheid in op voetgangers. Daarna reden ze door. Bij Borough Market stapten ze uit. Daar staken ze meerdere mensen neer, onder wie een politieagent. Die verkeert niet in levensgevaar.



Volgens de ambulancedienst in Londen zijn zeker dertig mensen naar zes verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht voor behandeling. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.



In de buurt Vauxhall, in het zuidwesten van Londen op kilometers afstand van London Bridge, had ook een incident met een auto plaats. Het betrof daar echter geen aanslag, zo heeft de politie bevestigd. Het trein- en metrostation Vauxhall was even gesloten, maar inmiddels heropend.



Het incident volgt kort op de aanslag in Manchester op 22 mei, bij een optreden van Ariana Grande, waarbij 22 doden vielen.