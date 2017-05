VS overweegt ook laptopverbod op vluchten vanuit Europa

Mogelijke maatregel met grote gevolgen voor schiphol

Ook The New York Times schrijft over de uitbreiding van het laptopverbod naar Europa, maar noemt een datum nog onduidelijk. "Waarschijnlijk breiden we de beperkingen uit," citeert de krant een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.



In maart vaardigden Amerika en Groot-Brittannië al een verbod uit voor laptops en iPads in handbagage op vluchten uit een tiental islamistische landen. Aanleiding waren aanwijzingen dat terreurorganisatie Islamitische Staat werkt aan een bom die verborgen kan worden in elektronische apparatuur.



Volgens een anonieme Amerikaanse functionaris wordt uitbreiding van het verbod overwogen uit vrees voor terreur op vluchten vanuit Europa naar de VS. Daar komt bij dat het huidige verbod eenvoudig omzeild kan worden door terroristen via een tussenstop in Europa.



Complicatie is wel dat het verbod er waarschijnlijk toe leidt dat per vlucht tientallen of honderden apparaten die op het laatste moment uit de handbagage zijn gehaald, in een aparte plek in het ruim meevliegen, waar ze niet handmatig kunnen worden bediend.



Veiligheidsfunctionarissen waarschuwen voor het risico dat batterijen in de apparaten in brand vliegen en een explosie veroorzaken.