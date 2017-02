Tweede vrouw opgepakt na dood broer Kim Jong-un

De gearresteerde vrouw had een Indonesisch paspoort op zak op naam van Siti Aishah (25). Of ze daadwerkelijk uit Indonesië komt, is nog niet bekend.



Op woensdag werd al een andere vrouw gearresteerd, een Noord-Koreaanse in het bezit van Vietnamese reisdocumenten op naam van Doan Thi Huong. Ze werd herkend op basis van camerabeelden die op het vliegveld waren gemaakt.



Eerder werd een taxichauffeur gearresteerd in verband met de moord, zo meldden Britse media. Hij zou bij de luchthaven twee vrouwen hebben opgepikt die Kim Jong-nam zouden hebben vergiftigd, door een chemische substantie in zijn gezicht te sprayen. Volgens Zuid-Korea zit het Noord-Koreaanse regime achter de moord en heeft Kim Jong-un zelf de opdracht gegeven. De vrouwen zouden Noord-Koreaanse agenten zijn.



China

De 46-jarige halfbroer werd van achteren bij zijn gezicht beetgepakt toen hij stond te wachten op een vlucht naar Macau. De in ongenade gevallen halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator leefde al tien jaar lang onder de bescherming van China. Kim Jong-nam schreef een paar jaar geleden een brief aan zijn broer, waarin hij vroeg of zijn naam van de executielijst van de Noord-Koreaanse leider kon worden geschrapt.



Een woordvoerder van de Chinese regering liet weten dat China het onderzoek naar de dood van Kim Jong-nam overlaat aan de autoriteiten van Maleisië, waar hij overleed. Dit heeft tussen spanningen geleid tussen Maleisië en Noord-Korea, omdat dat land het lijk opeist en een oproep aan Maleisié heeft gedaan om van autopsie af te zien.