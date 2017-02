Trump kiest conservatieve Gorsuch (49) voor hooggerechtshof

Gorsuch werkt momenteel als federaal rechter voor het Hof van Beroep in Denver. Hij is de jongste kandidaat voor een plek in het hooggerechtshof sinds 1991, toen de 43-jarige Clarence Thomas werd aangewezen door toenmalig president George H.W. Bush.



De laatste twee overgebleven kandidaten, Gorsuch en Thomas Hardiman, werden beiden gevraagd naar Washington te komen, waar Trump zijn keuze live via Facebook bekend maakte.



Democraten

Eerder dit jaar probeerde de Democratische president Obama al een kandidaat op de belangrijke post te krijgen, maar de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, weigerde daaraan mee te werken. De Democraten zijn daar nog steeds boos over en hebben al aangekondigd dat ze er alles aan zullen doen de voodracht van Trump te blokkeren.



Behoudend

De relatief jonge Gorsuch wordt beschouwd als een zeer behoudende en christelijke rechter en zou gezien zijn leeftijd lange tijd invloed kunnen uitoefenen in het hof, dat vaak beslist over gevoelige kwesties als abortus en de doodstraf.



President Trump riep beide partijen op zich achter zijn kandidaat te scharen. Hij prees Gorsuch vanwege zijn 'uitmuntende kwaliteiten en brede kennis'.