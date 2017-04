Tien doden door explosie in metro Sint-Petersburg

De explosie had plaats bij het station Sennaja Plosjtsjad, in het centrum van de stad. Verscheidene Russische staatsmedia berichtten aanvankelijk dat ook een metrostation bij het Instituut voor Technologie door een ontploffing was opgeschrikt.



Later meldden de meeste staatsmedia dat de explosie zich voordeed in een coupé van een metrovoertuig dat tussen de twee stations reed. In die coupé zou springstof zijn geëxplodeerd. Alle metrostations in Sint-Petersburg zijn inmiddels gesloten.