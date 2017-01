Senaatscommissie VS onderzoekt Russische hacks

De onderzoekers gaan ook kijken naar mogelijke verbanden tussen Rusland en de campagnes van de presidentskandidaten. De commissie wil hoge functionarissen van zowel president Barack Obama's regering als die van zijn opvolger Donald Trump ondervragen. Indien nodig zullen de senatoren getuigen dagvaarden, zo meldden de Republikeinse commissievoorzitter Richard Burr en het hoogste Democratische lid, Mark Warner.



Intensief contact

Vrijdag werd ook bekend dat Michael Flynn, Trumps beoogde nationale veiligheidsadviseur, vijfmaal met de Russische ambassadeur heeft gebeld op de dag dat president Obama besloot 35 Russische diplomaten het land uit te zetten. De gesprekken vonden plaats nadat de Russische ambassade over de sancties was geïnformeerd. Na de vijf telefoongesprekken kwam het nieuws naar buiten dat Moskou had besloten de actie niet te vergelden.



Het nieuws, afkomstig van drie anonieme bronnen die op de hoogte zijn van gesprekken binnen de Amerikaanse regering, roept nieuwe vragen op over de contacten tussen adviseurs van Trump en Russische functionarissen. Een medewerker van Trump bevestigde een telefoongesprek tussen Flynn en ambassadeur Sergej Kislyak. De bronnen benadrukten tegenover Reuters echter niet te weten wat daar is besproken of van wie het initiatief voor de gesprekken kwam.



Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten het contact tussen Flynn en Kislyak niet als ongepast te zien. Volgens twee van de bronnen leidt het tijdstip van de gesprekken echter tot de vraag of Flynn mogelijk beloftes heeft gedaan aan Moskou om de sancties te verzachten.