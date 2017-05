Politie: 19 doden bij mogelijke aanslag stadion Manchester Arena

Bebloede mensen

'We zagen rook. Iedereen vluchtte weg. Sommige mensen waren gewond. Toen we eenmaal buiten waren, zagen we bebloede mensen', aldus een ooggetuige tegen de krant Manchester Evening News. Een journalist van de krant bericht dat het lokale ziekenhuis mensen met milde klachten heeft gevraagd om te vertrekken, omdat er veel gewonden worden verwacht.



Wat de explosie of explosies heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Minister Ben Wallace van Veiligheid spreekt van een 'aanval': 'In het licht van de aanval in Manchester, wees alstublieft waakzaam. En als u iets verdachts ziet, belt u dan de anti-terrorisme-hotline. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van het incident van vanavond en naar onze hulpdiensten, die de gewonden verzorgen en zorgdragen voor onze veiligheid', zo wordt hij geciteerd door The Guardian.



Eerder werd gemeld dat er een onploffing was geweest in de foyer van het gebouw, maar dat klopt volgens een verklaring van het stadion niet. Het incident vond plaats in de 'openbare ruimte', aldus de Manchester Arena.



Vanwege het incident rijden er geen treinen, trams en bussen meer. Voor concertgangers uit andere steden is het dus lastig om thuis te komen. Minderjarigen worden opgeroepen een hotel op te zoeken en niet in een taxi te stappen of met andere mensen mee te gaan.



Manchester Arena is een multifunctioneel stadion dat in 1995 zijn deuren opende. Er worden vooral concerten gegeven en sportwedstrijden (zoals boksen en zwemmen) gehouden. Er passen volgens Sky News 21.000 toeschouwers in. Het concert was uitverkocht.