Obama hamert bij afscheidsspeech op democratische waarden VS

Vanzelfsprekend

We moeten niet iemand de schuld geven die democratisch is gekozen, zonder zelf gestemd te hebben.

'Onze democratie wordt bedreigd zodra we het als vanzelfsprekend gaan beschouwen. We moeten er voor blijven vechten. En dat betekent dus dat we moeten stemmen. En dat we mee moeten blijven vechten voor de democratie', zo ging hij verder.



'Onze grondwet is een prachtig geschenk, maar het is slechts een stukje papier. Wij moeten het waarde geven. Wij moeten het kracht bij zetten. En we moeten niet iemand de schuld geven die democratisch is gekozen, zonder zelf gestemd te hebben. Als je teleurgesteld bent in de regering, in degene die is gekozen, verzamel dan genoeg handtekeningen en stel jezelf verkiesbaar. Maar doe er iets aan.'