Justin Trudeau: vluchtelingen zijn wel welkom in Canada

Trudeau reageerde daarmee op het Amerikaanse inreisverbod dat sinds vrijdag van kracht is, waarbij reizigers uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië de toegang tot de VS wordt ontzegd. 'Canada heet iedereen die vlucht voor vervolging, terreur en oorlog van harte welkom, ongeacht uw geloof. Diversiteit is onze kracht. #WelcomeToCanada', zo twitterde Trudeau. De tweet was meteen trending en werd al ruim 150.000 keer geliked.



Trudeau publiceerde ook een foto waarbij hij een Syrisch kind begroet op de luchthaven van Toronto in 2015. Sinds de verkiezing van Trudeau kwamen al ruim 39.000 Syrische vluchtelingen het land binnen.



Gesprek met Trump

Volgens woordvoerster Kate Purchase had Trudeau een mededeling voor Trump. 'De premier kijkt uit naar een gesprek met Trump over het succesvolle Canadese vluchtelingenbeleid tijdens hun volgende ontmoeting', zei ze. Naar verwachting zal Trudeau binnen afzienbare tijd een bezoek brengen aan Het Witte Huis.



Ook burgemeester John Tory van Toronto wees op het belang van de Canadese diversiteit. 'Wij Canadezen zijn bijna allemaal immigranten. Niemand zou op basis van zijn afkomst of nationaliteit mogen worden uitgesloten.'