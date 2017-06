Ierse politie pakt tweede verdachte aanslag Londen op

Tweede verdachte gearresteerd

De Ierse politie heeft een tweede persoon gearresteerd die mogelijk betrokken is geweest bij de aanslag van zaterdagavond in het centrum van Londen. Dat heeft The Guardian dinsdagavond bekendgemaakt.



Na een tip van de Britten werd in Limerick een Marokkaan aangehouden op verdenking van het gebruik van vervalste documenten. In zijn flat werden papieren aangetroffen op naam van een van de drie doodgeschoten terroristen.



De Ierse premier Enda Kenny bevestigde maandag dat Rachid Redouane een tijdje in Ierland heeft gewoond maar daar niet was opgevallen. Redouane trouwde in 2012 in Dublin met de Britse Charisse Ann O'Leary.



Een man die eerder in Ierland was opgepakt in verband met de terreurdaad op London Bridge en in Borough Market, die aan zeven mensen het leven kostte, is inmiddels zonder aanklacht op vrije voeten gesteld.