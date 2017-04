Gilbert Baker, bedenker regenboogvlag, overleden (65)

Dat meldt zijn vriend Cleve Jones op Twitter. Baker overleed donderdagnacht in zijn slaap.



De regenboogvlag staat wereldwijd bekend als symbool van de homorechten. Activist en kunstenaar Baker ontwierp de vlag in 1978, nadat hij begin jaren zeventig via het leger in San Fransisco terecht was gekomen.



Roze driehoek

Tot 1978 was een roze driehoek het symbool van de homobeweging. Die driehoek was oorspronkelijk door de nazi's gebruikt voor homo's. "We hadden iets moois nodig," zei Baker daar later over.



De kleuren van de regenboogvlag staan voor diversiteit, zei Baker, die altijd heeft geweigerd de rechten op de vlag te claimen.



Harbey Milk

De regenboogvlag was niet zijn enige creatie: na zijn tijd in het leger leerde Baker zichzelf naaien, en gebruikte hij zijn vaardigheden om verschillende spandoeken te maken die werden ingezet tijdens demonstraties voor homorechten, maar ook tijdens protesten tegen de oorlog in Vietnam.



In die tijd werkte hij veel samen met Harvey Milk, de eerste stadsbestuurder van San Francisco die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.



De regenboogvlag werd in 2015 opgenomen in de collectie van het Museum of Modern Art in New York. In een interview vertelde Baker toen dat de vlag is afgeleid van de Amerikaanse vlag. "Ik besloot dat we een vlag moesten hebben, een vlag die ons zou passen als symbool, dat we een volk zijn, een stam."