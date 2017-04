Tien doden door explosies in metro Sint-Petersburg

Volgens Russische media is een fragmentatiebom ontploft in de metro op het metrostation Sennaja Plosjad. Als die ontploft, worden er allemaal scherven en fragmenten rondgeslingerd. Die richten veel letsel aan.



Tegelijkertijd is er volgens hulpdiensten ook een explosie geweest op een ander metrostation bij het Instituut voor Technologie. Naar schatting twintig mensen zijn gewond geraakt.



De Russische president Poetin is maandag in Sint-Petersburg. Hij betuigt in een verklaring zijn medeleven aan de slachtoffers. Volgens de president is de oorzaak nog niet bekend is en worden alle opties onderzocht.



Het metrostation is in dikke rook gehuld. Op sociale media zijn beelden te zien van gewonden op het perron en metrodeuren die door de explosie zijn weggeslagen.



Alle andere metrostations in de stad zijn gesloten en de reizigers geëvacueerd.



Dit bericht wordt aangevuld...