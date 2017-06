Doden bij terroristische aanslagen in Londen; jacht op drie verdachten

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Volgens de ambulancedienst in Londen zijn zeker twintig mensen naar zes verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht voor behandeling. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.



De politie heeft bevestigd dat het om een terroristische aanslag gaat. Ze bevestigde dat er ook agenten naar een incident op Borough Market zijn gestuurd, niet ver van de brug. Daar zou zijn geschoten.



Volgens Britse media zou daar sprake zijn van een steekpartij. Drie mannen zouden met lange messen op willekeurige voorbijgangers hebben ingestoken. 'De politie is op de hoogte van de berichten op sociale media, maar we geven feiten wanneer we kunnen. Onze informatie moet correct zijn', zo twitterde de politie.



Volgens Holly Jones, verslaggeefster van de BBC, zou er een man zijn opgepakt. Bij de brug, die in beide richtingen is afgesloten, zijn zaterdagavond gewapende agenten te zien. Het vervoersbedrijf van Londen zegt dat het nabijgelegen metrostation op last van de politie is gesloten.



Het incident volgt kort op de aanslag in Manchester op 22 mei, bij een optreden van Ariana Grande, waarbij 22 doden vielen.