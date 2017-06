Cameraman Bram Janssen opgepakt bij Gay Pride Istanboel

AP heeft dat zondag bevestigd. Janssen deed verslag van de Pride-optocht.



Op televisiebeelden was te zien dat politiemensen de journalist bij de armen vastpakten en hem naar een busje meevoerden.



AP liet weten dat het onderzoekt waarom Janssen is aangehouden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag probeert in contact te komen met de cameraman en te achterhalen wat er precies is gebeurd. Secretaris Thomas Bruning van de journalistenvakbond NVJ zei dat als Janssen maandag nog niet vrij is, mogelijk een actie voor hem op touw wordt gezet.



De Istanbul Pride werd in 2003 voor het eerst gehouden. Sinds 2015 is het evenement verboden. Volgens de Turkse autoriteiten is onder meer uit veiligheidsoverwegingen tot die maatregel besloten.



Ondanks het verbod ging zondag toch een menigte de straat op in het centrum van Istanbul. De politie gebruikte onder meer traangas en rubberen kogels om de groep uiteen te drijven. Volgens de organisatoren van de parade zijn circa twintig mensen aangehouden.