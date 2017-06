Bestelbus rijdt in Londen op menigte in

Dat meldt de politie, die de dader heeft gearresteerd.



De dader is een 48-jarige man die door omstanders kon worden overmeesterd. Hij is door de politie uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis en zal onderzocht worden voor mentale problemen. De Britse premier Theresa May laat weten dat het incident behandeld wordt als 'een potentiële terroristische aanval'. Later op de ochtend is er crisisberaad.



De politie weerspreekt mediaberichten dat mensen steekwonden hebben opgelopen. 'In dit vroege stadium van het onderzoek, zijn er geen andere verdachten op plaats delict geïdentificeerd of gerapporteerd aan de politie, hoewel het onderzoek doorgaat,' staat in een verklaring.



Een busje reed even na middernacht in op een groep die uit een moskee kwam in het stadsdeel Finsbury Park in het noorden van Londen. De politie kreeg rond 01.20 uur (Nederlandse tijd) melding van het incident op Seven Sisters Road.