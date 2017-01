Amerika maakt zich op voor inauguratie van Trump

Inauguratie

Velen hielden het voor onmogelijk, eerst tijdens de Republikeinse voorverkiezingen en later in de strijd tegen Hillary Clinton. Maar vrijdag rond 12.00 uur (18.00 uur Nederlandse tijd) legt Donald Trump met zijn hand op de bijbel de eed af en wordt hij de 45e president van de Verenigde Staten.



De ceremonie begint om 11.30 uur, maar Trumps dag begint met een kop koffie in het Witte Huis, samen met zijn vrouw Melania, president Barack Obama en diens echtgenote Michelle. Vervolgens rijden de nieuwe en scheidende president samen naar het Capitool voor de inauguratie.



De beëdiging wordt voorafgegaan door een hele reeks plichtplegingen. Zo legt Trump donderdagmiddag al een krans bij Arlington National Cemetery, waar veel gesneuvelde militairen liggen begraven. Later op de dag volgt nog een gratis concert in Washington en een diner waar Trump en zijn aanstaande vicepresident Mike Pence hun geldschieters zullen bedanken.



Artiesten willen niet

Net als bij de verkiezingsstrijd van afgelopen jaar wijkt de beëdiging van Trump in veel opzichten af van de norm. Het concert in Washington is daar een voorbeeld van. Veel artiesten gaven de afgelopen maanden te kennen niet te willen optreden voor Trump, die tijdens de campagne veel mensen tegen zich in het harnas joeg.



Popband Three Doors Down en countryzanger Toby Keith zijn de bekendste namen in de line-up. Een aantal artiesten die in eerste instantie ja tegen Trump zei zegde vanwege hevige kritiek later af. Ter vergelijking: toen Barack Obama in 2009 president werd traden onder anderen Beyoncé, Bon Jovi en James Taylor op.



Trump wordt volgens een peiling van The Washington Post en ABC News de minst populaire aantredende president in zeker veertig jaar. Slechts 40 procent heeft een positieve mening over Trump, 54 procent niet. In 2009 sprak in eenzelfde peiling 79 procent in positieve bewoordingen over Obama, in 2001 62 procent over George W. Bush en in 1993 68 procent over Bill Clinton.



Het verzet tegen Trump lijkt ook na de inauguratie door te gaan. Voor zaterdag staat de Women's March on Washington gepland. De organisatie zegt meer dan 200.000 aanmeldingen te hebben ontvangen. En ook in Amsterdam wordt zaterdag een Women's March gehouden.