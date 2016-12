'Vingerafdrukken Tunesiër op truck gevonden'

'We hebben de verkeerde'

De Duitse politie twijfelt of de 23-jarige Pakistaan die is opgepakt na de aanslag in Berlijn wel de dader is. Politiechef Klaus Kandt zei dinsdag dat nog "onzeker" is of de verdachte inderdaad achter de terreurdaad zit. Hij zei dat "met alle middelen wordt opgehelderd of de verdenking standhoudt." Als dat niet zo is, dan volgt een nieuwe zoekactie.



De Duitse krant Die Welt meldde stelliger dat de verdachte die is aangehouden niet achter het stuur zat van de vrachtwagen die maandagavond over de kerstmarkt raasde. "We hebben de verkeerde man," tekende de krant op uit de mond van een anonieme bron binnen de politie. "En daarmee een nieuwe situatie. Omdat de ware dader nog bewapend op vrije voeten is en ellende kan veroorzaken."



Eerder werd al bekend dat de opgepakte man alle betrokkenheid bij de aanslag ontkent.



De Berlijnse politie heeft via Twitter gemeld "bijzonder waakzaam" te blijven. "Bent u dat alstublieft ook'', schreef de politie eerst in het Duits en vervolgens in het Engels. Ongeveer tegelijkertijd zei politiechef Kandt dat nog "onzeker" is of de opgepakte verdachte de dader is.