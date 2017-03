'Trump bedoelde afluisteren door Obama niet letterlijk'

Trump deed de stellige uitspraken aan het adres van zijn voorganger twee weken geleden in berichten op Twitter. Maar waarop die harde beschuldiging is gebaseerd blijft vooralsnog volstrekt onduidelijk. Trump heeft hier nog steeds geen bewijs voor aangeleverd.



Hoorzitting

De eerste hoorzitting over de hacks vindt volgende week maandag plaats. De commissie veiligheid had Trump gevraagd uiterlijk op 13 maart zijn bewijzen voor zijn claims te tonen.



Volgens Spicer plaatste president Trump het woord 'wiretap' in zijn tweet tussen aanhalingstekens om beveiliging en afluisterpraktijken in het algemeen aan te duiden. Hij zei bovendien dat Trump niet specifiek Obama zelf had bedoeld, maar mensen in zijn regering.



De ongefundeerde beschuldiging van Trump veroorzaakte een storm van kritiek, niet alleen onder Democratische politici, maar ook onder zijn partijgenoten. Obama noemde de claims ongefundeerd en vals. Ook FBI-baas James Comey heeft Trump met klem gevraagd zijn uitlatingen in te trekken.