'Londense terrorist figureert in jihadfilm'

Namen terroristen vrijgegeven

De politie in Londen heeft de identiteit van twee van de drie mannen die zaterdagavond met een bestelauto en messen aanslagen pleegden in het centrum van Londen vrijgegeven, dat meldt de BBC.



Het gaat om Khuram Shazad Butt (27) en Rachid Redouane (30). De eerste, geboren in Pakistan maar in het bezit van een Brits paspoort, was bekend bij de inlichtingendienst MI5. Aanwijzingen dat hij een aanslag zou voorbereiden, waren er niet.



Redouane, die een Marokkaanse en Libische achtergrond zou hebben, was een onbekende voor de autoriteiten. Hij bediende zich ook van het alias Rachid Elkhdar. Onder die naam was hij volgens de BBC zes jaar jonger. Beide mannen woonden in Barking in het oosten van de Engelse hoofdstad. In deze wijk en in Newham, iets verder naar het westen, deed de politie invallen. Er zijn verscheidene arrestaties verricht.



Er is nog onderzoek gaande naar de identiteit van de derde pleger van de terreurdaad, die zeven mensen het leven kostte en tientallen verwondde. Achttien zijn er nog slecht aan toe. Alle drie de aanslagplegers werden zaterdagavond door de politie doodgeschoten.