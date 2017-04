'Identiteit arrestant Stockholm vastgesteld'

Identiteit arrestant Stockholm bekend

De Zweedse politie heeft de identiteit vastgesteld van de man die vrijdagavond in een noordelijke voorstad van Stockholm werd aangehouden.



Hij wordt in verband gebracht met de aanslag met een gestolen vrachtwagen in een winkelstraat in de Zweedse hoofdstad.

De man viel op door zijn gedrag in een winkel.



Zijn uiterlijk kwam overeen met het signalement van de man van wie de autoriteiten een foto hadden verspreid. Of hij ook de dader is, is nog onduidelijk, zei een politiewoordvoerder op een persconferentie.



De politie gaat ervan uit dat het om een terroristische aanslag gaat. Door de aanval kwamen vier mensen om het leven en raakten er vijftien gewond.