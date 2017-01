Woordvoerder Van der Steur: 'Agenten tweeten wel vaker kritisch'

Grote waardering voor de inzet van onze hulpdiensten tijdens jaarwisseling. Onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt #handenaf — Ard van der Steur (@ArdvanderSteur) January 1, 2017

De woordvoerder: "Wat willen de bonden nou precies als ze om 'geen woorden maar daden' verzoeken? Het geweld tegen agenten is onacceptabel en dat willen we niet bagatelliseren. Daarom hebben we de strafeisen voor geweld tegen agenten en andere hulpverleners verhoogd. Of de zwaardere straffen ook worden opgelegd is aan de rechter, niet aan ons. Verder staan wij absoluut open voor goede ideeën.



"Burgemeesters hebben al veel bevoegdheden, maar als de gereedschapskist moet worden uitgebreid zijn we altijd bereid daar naar te kijken. Heel veel burgemeesters weten al prima hoe ze hun bevoegdheden kunnen inzetten, anderen blijven we daar op wijzen."



Tweets verwijderd

Met de bonden zelf is de minister 'voortdurend in gesprek', meldt de woordvoerder. "Je kan veel van de politiebonden zeggen, maar niet dat ze niet invloedrijk zijn. Als ze met een goed plan komen, zijn ze welkom."



De kritische tweets zijn ook in de Tweede Kamer niet onopgemerkt gebleven. Kamerlid Louis Bontes (VNL) wil van de minister weten wat hij ervan vindt dat politie en hulpverleners zich in de steek gelaten voelen door Van der Steur. Ook wil hij weten waarom een aantal tweets inmiddels weer zijn verwijderd.



De woordvoerder benadrukt dat Van der Steur ook in zijn vakantie 'regulier geïnformeerd' wordt.



