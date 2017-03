Klaver: 'Verschillen tussen onze partijen mega groot'

Opvallendheden in verslag

Een groot deel van de inhoud van het rapport (zie ook de update hieronder) van verkenner Schippers werd de afgelopen week al bekend, nadat Schippers met de diverse lijsttrekkers had gesproken.



Toch bevat het verslag nog enkele opmerkelijke details. Zo stelde Tunahan Kuzu van partij Denk oud-premier Dries van Agt (CDA) voor als informateur.



PVV-leider Geert Wilders zei in zijn gesprek met Schippers niemand uit te sluiten, ook niet D66, wiens fractievoorzitter Alexander Pechtold een van de felste criticasters van Wilders is. Schippers voegt er wel aan toe dat ,"e lijsttrekker van de PVV samenwerking met Denk onlogisch acht''.



SP-leider Emile Roemer sloot samenwerking met de VVD tijdens de campagne al uit en volhardt daar tot dusver in. In het rapport lijkt de deur echter toch op een piepkleine kier te staan. De situatie kan worden heroverwogen, maar pas nadat alle andere mogelijke coalities grondig zijn onderzocht en niet levensvatbaar blijken. Nieuwe verkiezingen zijn een ander scenario dat Roemer schetste, schrijft Schippers.



De meeste lijsttrekkers vertelden Schippers de voorkeur te geven aan een coalitie die op meerderheden in de Eerste en Tweede Kamer kan rekenen. VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben in de Tweede Kamer 85 van de 150 zetels en in de Eerste Kamer 39 van de 75.