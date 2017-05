Wilders blijft aandringen op plek aan onderhandelingstafel

Klaver naar achterban voor uitleg

GroenLinks roept (woensdag de achterban bijeen in de Haagse poptempel Paard van Troje. Partijleider Jesse Klaver wil daar ‘zoveel mogelijk vragen’ over de mislukte formatie beantwoorden.In een filmpje, gestuurd naar de ‘apptivisten’ van GroenLinks, zegt Klaver dat hij met zijn aanhangers wil ‘terugkijken op de afgelopen periode en vooral vooruit wil kijken’. In een mail schrijft Klaver verder dat hij ‘graag in gesprek gaat’ met hen.



"Ik kan me namelijk goed voorstellen dat er vragen zijn.” Volgens hem gaat ‘de strijd voor verandering’ door, ook nu de formatiepoging van VVD, CDA, D66 en GroenLinks is gestrand. Hij belooft de achterban morgen uit te leggen hoe hij dat gaat doet.



Uitverkocht

Ook tijdens de verkiezingscampagne organiseerde de partij meetups in poptempels, die niet alleen gehouden werden voor partijleden. Ook nu is iedereen welkom. "Neem vooral je vrienden mee," moedigt Klaver in zijn mail aan. De partij heeft er vertrouwen in dat zij ook op deze korte termijn er in slagen de zaal vol te krijgen. Ook eerste meetups waren steevast uitverkocht – al was de toegang gratis.



De formatiepoging tussen de vier partijen liep maandag spaak. "Vanaf het begin af aan wisten we: dit is een moeilijke opdracht. We zaten met partijen aan tafel met wie de verschillen groot waren, heel groot," erkent Klaver in het onder zijn achterban verspreidde filmpje.



Volgens ingewijden wilde GroenLinks daarover de andere partijen op migratie niet tegemoet komen. Zelf laat de partij weinig los over de reden van de mislukte formatiepoging. Een coalitie met GroenLinks had kunnen rekenen op een ruime meerderheid in het parlement. De partij van Klaver won bij de verkiezingen van 15 maart flink en ging van 4 naar 14 zetels. (Hanneke Keultjes)