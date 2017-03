VVD veruit de grootste, PVV wordt tweede partij

"Een enorme dreun", omschreef PvdA-leider Lodewijk Asscher de nederlaag. Hij wil de eigen boodschap onder de loep gaan nemen. "Ons land staat er nu veel beter voor dan in 2012. Toch zijn we er helaas niet in geslaagd om met onze resultaten uit het kabinet en onze plannen voor de komende vier jaar onze kiezers te overtuigen."



Formatie

Asscher maakte duidelijk met het verlies van 29 zetels geen rol voor zijn partij te zien in een nieuw kabinet.



Zelfs VVD leek getroffen door het verlies van de PvdA. "Ik baal hier ongelofelijk van", zei Rutte tegen de NOS. De avond kreeg er een "zwart randje" door, stelde Halbe Zijlstra.



De VVD mag donderdag het voortouw nemen bij de formatie. Rutte heeft steeds aangegeven CDA en D66 als natuurlijke partners te zien. Hij heeft met deze cijfers echter een vierde partij nodig om tot een meerderheid te komen.



De algemene verwachting is dat het een lange formatie wordt. Het wordt volgens Zijlstra een "heel moeilijke puzzel" en Rutte concludeerde: "Formeren is faseren. We moeten enige tijd nemen". Sybrand Van Haersma Buma benadrukte dat hij de formatie "stap voor stap" wil aanpakken.



Lees hier alles over de verkiezingsuitslag