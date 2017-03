VVD op kop in verkiezingsuitslag, Groenlinks wint fors

Groenlinks 'supertrots'

Een historische uitslag. Zo omschrijft Kathelijne Buitenweg, de nummer twee van GroenLinks, de enorme winst voor haar partij. GroenLinks groeit volgens de voorlopige exitpoll van vier naar zestien zetels.



"Dat er grote winst is, lijkt zeker. Ons doel was de beste verkiezingscampagne ooit en de beste verkiezingsuitslag ooit. Dit laat zien dat onze boodschap – dat we de economie moeten vergroenen en dat we normaal met elkaar moeten omgaan – aanslaat bij mensen."



In de Melkweg, waar de partij de uitslagen volgt, volgt op het eerste gejuich vooral veel geroezemoes. Echt grote blijdschap blijft nog uit. "Je hebt die twintig zetels in de peilingen gezien, dus daar hoop je toch ook een beetje op," klinkt het.



Teleurstelling is er vooral over de 31 zetels van de VDD en de andere zetelwinst op rechts. Het grote verlies op links bij de PvdA en dat D66 toch net iets groter is.



Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam, hoopt dat er nog wat zetels bijkomen. “De grote steden komen pas laat en dat levert misschien toch nog een hogere score op. De avond is nog lang."



Iets later volgt alsnog de blijdschap in de zaal. GroenLinks krijgt volgens de exitpoll vier keer zo veel zetels als nu, vijf zetels meer dan ze ooit hebben gehaald.



"Dat is fantastisch en overweldigend. Je voelde het de afgelopen weken al op straat. Er was iets gaande en deze uitslag bevestigt dat," zegt Nevin Özütok, bestuurder voor GroenLinks in Oost. Die plek gaat ze verlaten: zij staat op plek 12 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.



Partijvoorzitter Marjolein Meijer: "Met alles vanaf 12 zetels zou ik al heel blij zijn. Dit is de kroon op het werk van heel veel mensen. Dit is de erkenning dat – wat Jesse altijd zegt – Nederland toe is aan verandering. Met deze uitslag laten we zien dat er een alternatief is voor het rechts populisme."



Kamerlid Linda Voortman: "Dit is geweldig. Ik ben heel blij. De peilingen liepen heel erg uiteen en deze exit poll lijkt het gemiddelde. Dat is de verdienste van iedereen hier in de Melkweg en die thuis kijkt en aan deze campagne heeft gewerkt. Maar nu moet ik even mijn partijvoorzitter feliciteren." Voortman loopt naar Meijer en geeft haar een knuffel en drie zoenen.