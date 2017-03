VVD de grootste, historische winst voor Groenlinks

Moni Dekkers (69) uit de Jordaan is vooral blij dat de PVV niet de grootste is geworden. "De voorlopige uitslag is niet onaangenaam, maar ik word er ook niet per se blij van", zegt ze op de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.



"Ik had natuurlijk gehoopt dat links meer stemmen zou krijgen. Maar we moeten hoop blijven houden. En we moeten vooral dingen zelf gaan doen, het heft in eigen handen nemen. Een beetje stom woord, burgerparticipatie, maar dat is wel wat we nu moeten gaan doen."