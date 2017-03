VVD, CDA, D66 en GL willen Schippers als informateur

Klaver: 'Het wordt heel moeilijk'

"Ik heb aangegeven dat ik bereid ben, de anderen zijn dat ook, om in deze samenstelling verder te praten. We hebben ook wel benoemd naar elkaar dat er natuurlijk grote verschillen zijn," aldus VVD-voorman Rutte. Waar de pijnpunten zitten, daar wilde Rutte nog niets over zeggen.



Volgens Klaver wordt het 'heel moeilijk', maar wil hij kijken of de verschillen overbrugbaar zijn. Hij wil niet vooruitlopen op de kans van slagen. "Wat ik wil is onze idealen realiseren. Deze coalitie is verre van de ideale coalitie voor ons, er zitten allerlei partijen in met wie de verschillen heel groot zijn."



Ook Buma zei 'te beseffen dat de inhoudelijke verschillen groot zijn, maar tegelijkertijd is ook het besef erg aanwezig dat het van belang is om met deze vier partijen een volgende fase in te gaan om te kijken of die inhoudelijke verschillen te overbruggen zijn.'



Pechtold sprak over een 'belangrijke stap'. Ook hij zei dat er 'wel het nodige te doen' is, maar dat hij dat 'met vertrouwen tegemoet ziet'. De D66-voorman heeft zich steeds sterk gemaakt voor een coalitie met GroenLinks. "Ik wil heel graag met GroenLinks," zei hij eerder.



De verschillen tussen VVD en CDA met GroenLinks zijn groot, vooral wat betreft immigratie, klimaat en inkomensnivellering. Als het met GroenLinks niet lukt, kunnen deze drie partijen ook nog proberen het met de ChristenUnie eens te worden over een coalitie.