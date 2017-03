Vrouwonvriendelijke prent van Blond oogst woede

Wat je ook tekent, je beledigt met een prent nu altijd wel iemand Hein de Kort

Tekeningen van cartoonisten kunnen leiden tot terreurdaden, zoals de prenten van Charlie Hebdo en de Deense cartoons over de profeet ­Mohammed. De Kort houdt geen rekening met wat zijn prenten bij anderen oproepen: "Het interesseert mij niet wie ik tegen de schenen trap." Bij de kwaliteit van een cartoon hanteert hij slechts één criteria: "Ik moet er zelf om kunnen lachen."



Vloeken

In Het Parool stond donderdag een prent van De Kort over de kieswijzer. Een man zit letterlijk met zijn handen in het haar, achter zijn laptop. Met de tekst 'Godverdomme, alweer SGP'. Is het vloeken nodig? "Natuurlijk! Anders werkt de grap niet." Maar ook De Kort heeft een grens: "Ik denk weleens: dit kan niet." De vrouwen die zich gekwetst voelen over de Blond-prent, moeten zich niet aanstellen: "Waar kan ik dat servies kopen?"



Illustrator Gijs Kast, die onder andere prenten voor de Volkskrant maakt, vindt dat je als tekenaar altijd 'de vinger op de zere plek moet kunnen leggen,' maar voegt enige nuance toe: "Er zijn groepen waarbij de spot drijven gevoeliger ligt, zoals allochtonen en moslims. Zij zijn sneller beledigd."



Opgedrongen censuur

Soms wordt de discussie over een geslaagde tekening al voor plaatsing gevoerd. Kast heeft soms te maken met opgedrongen censuur door zijn opdrachtgevers. Het Financieele Dagblad floot hem terug toen hij Indische werkgevers bij 'de Philipsvijver' wilde afbeelden, refererend naar de rituelen bij de rivier de Ganges. "Dat moest ik aanpassen omdat ik de Indiërs te stereotiep had afgebeeld. Idioot vind ik dat. Het werd een hele saaie prent, maar het lag kennelijk te gevoelig."



Cartoonist Martijn Overweel merkte vorige maand dat tekeningen heftige reacties kunnen oproepen. De Volkskrant plaatste vorige maand een prent van Overweel die voor veel ophef zorgde. Op de tekening is een ­gezin in klederdracht afgebeeld, Hollandse klederdracht voor de leek, ­Volendammer klederdracht voor de kenner. Hun gezicht is dat van Hitler.



Overweel vindt dit niet beledigend. "Het gaat hier niet specifiek om Volendammers. Ik vind Hitler in een jurk grappig." Hij zegt dat met humor alles moet kunnen. Of nou ja, bijna alles: "Ik maak geen grappen over de holocaust. Dat vind ik smakeloos."



