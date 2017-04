VOC-schip opgegraven voor Britse kust

350 De archeologen willen aan de hand van de ­inventaris onderzoeken hoe je 350 man de hele reis in ­leven hield aan boord.

Met de inventaris van De Rooswijk moet meer duidelijk worden over de zeevaart in dit tijd. Wat nam men mee? Hoe waren de omstandigheden aan boord?



"Hoe hield je in die tijd 350 man de hele reis - die kon wel maanden duren - in ­leven? Dat was een echte minigemeenschap. Daar zijn we benieuwd naar."



Zonder flessen duiken

Daarom gaan maritiem archeologen en studenten uit Nederland en Engeland van juli tot oktober 24 uur per dag - in twaalfuursdiensten - duiken bij Goodwin Sands, voor de kust van het Britse Ramsgate (bij Dover). Ook sportduikers mogen meedoen. Ze worden vanaf de voormalige tonnenlegger Terschelling voorzien van lucht, zodat ze zonder flessen kunnen duiken.



"Een opgraving is heel geconcentreerd werk, dan moet je je geen zorgen hoeven maken over of je wel genoeg zuurstof hebt." Wat ze opgraven, moet direct aan de kade tentoongesteld worden. Manders verwacht in de zomer veel publiek.



Zeker is dat daar veel zilver te zien zal zijn. Ook dat is interessant. Met nieuwe technologie kunnen deskundigen precies nagaan waar het zilver vandaan komt. Werd die in de middeleeuwen nog gewonnen uit kleine mijnen in Europa, rond de tijd van De Rooswijk kwam het edelmetaal vooral uit Midden- en Zuid-Amerika.



"Straks krijgen we een veel beter idee over de zilverstromen in de wereld in de achttiende eeuw."



Amsterdam

De berging kost in totaal twee miljoen euro, waarvan een half miljoen bestemd is voor het conserveren van de aan land gebrachte kostbaarheden. Aan het project werken studenten van universiteiten uit Amsterdam, Leiden, Southampton en Zuid-Denemarken.



Ook Saxion Hogeschool en Hogeschool Leeuwarden helpen mee. Zij moeten ervoor zorgen dat de informatie die de archeologen uit het wrak halen direct beschikbaar is.