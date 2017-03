Vijf mensen vast voor Turkse rellen Brussel

Aboutaleb maant tot kalmte

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft maandag de inwoners van Turkse afkomst in zijn stad opgeroepen kalm te blijven in de aanloop naar het Turkse referendum medio april.



Aanleiding tot zijn oproep is het ophangen en de latere verwijdering van posters van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een winkeletalage aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Die werden volgens de politie verwijderd nadat informatie was binnengekomen dat de openbare orde mogelijk in het geding was.



Via RTV Rijnmond roept Aboutaleb op tot kalmte en rust. "Ik zou het geweldig vinden als we echt weer de rede organiseren'', aldus de burgemeester in gesprek met de regionale omroep. Het is volgens hem "ook echt nodig dat iedereen bij de les blijft, want de stad is niet gebaat bij deze vorm van voortdurende escalatie''.



De burgemeester zegt dat iedereen zijn loyaliteit mag hebben, "maar dingen doen die de openbare veiligheid in gevaar brengen, daar moet je van wegblijven''.



In Rotterdam zijn spanningen onder diverse Turkse groeperingen opgelaaid nadat het de Turkse ministers Cavusoglu (Buitenlandse Zaken) en Kaya (Familiezaken) op grond van de openbare orde was verboden daar toespraken te houden.