Vijf mannen aangehouden in Zaandam om harddrugs

Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.



De politie begon een onderzoek nadat er meedere meldingen waren binnengekomen van overlast in een appartementencomplex in de Peperstraat. Daar trof de politie in een woning een vuurwapen aan en harddrugs die waren bestemd voor de verkoop.



In het onderzoek dat daarop volgde kwamen vijf verdachten in beeld. Vier van hen zijn na verhoor vrijgelaten. Een 25-jarige Zaandammer zit nog steeds vast en is maandag voorgeleid aan de rechter. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.



De huur van het appartement is door de verhuurder direct stopgezet.