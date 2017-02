Verkiezingsprogramma Artikel 1 bekend

Geen Kamersteun voor Zwarte Pietwet PVV

In de Tweede Kamer is geen steun voor de Zwarte Piet-wet van de PVV. Ook het kabinet ontraadt het initiatiefwetsvoorstel omdat dat in strijd is met de Grondwet, zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken donderdag. In het Kieskompas is de invoering van de Roetveegpiet een van de stellingen.



In het voorstel van PVV-Kamerleden Martin Bosma en Machiel de Graaf wordt voorgeschreven dat Zwarte Piet een egaal zwart of donkerbruin gezicht moeten hebben. Gemeenten mogen alleen meewerken aan sinterklaasvieringen als pieten aan deze en andere voorwaarden voldoen.



"Hier gaat de overheid niet over'', verklaarde minister Plasterk. "Dat past niet in een open democratische samenleving." Alleen in Noord-Korea is er volgens hem een voorschrift dat enigszins op het PVV-voorstel lijkt.