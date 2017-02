Verkiezingsdebat Radio 1: 'Wat u doet is een tikje arrogant'

Daar sorteren de lijsttrekkers al opzichtig op voor. "Ik denk dat we met vier of vijf partijen een mooie coalitie kunnen vormen," stelde D66-leider Alexander Pechtold handenwrijvend vast. De kans is groot dat zijn partij nodig is om een volgende regering aan een meerderheid te helpen.



Pechtold was dan ook opvallend mild in het debat met CDA'er Sybrand Buma en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) over voltooid leven. Hij ziet graag dat ouderen die klaar zijn met het leven hulp krijgen om eruit te stappen. Daarmee staat hij recht tegenover de christelijke partijen, terwijl hij hoogstwaarschijnlijk wél met hen zal moeten samenwerken.



"Ik zal u nooit dwingen hiervoor te zijn," sprak Pechtold. "Wel vraag ik u om vrijheid om het wetsvoorstel te behandelen in de Tweede Kamer." De impliciete boodschap: verklaar het in de formatie alsjeblieft niet taboe.



Wilders: niet gemist

In deze eerste onofficiële formatie­bespreking ontbrak Geert Wilders. De PVV-leider had al weken geleden aangekondigd dat hij niet zou komen. Hoewel hij samen met de VVD de peilingen aanvoert, werd hij niet gemist. Behalve 50Plus sluiten alle partijen uit dat ze in de volgende kabinets­periode met hem samenwerken.

Na de kaalslag van Rutte komen wij met een inhaalslag Emile Roemer